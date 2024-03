Al Treviso Tennis team di via Benzi il Tpra Expert level va a Spolverato e Candiano

Ottima partecipazione nel torneo all in a day diretto da Paolo Pellegatta che ha visto la partecipazione di 23 players. Su tutti Spolverato del Panatta secondo Candiano del Villa Guidini. Continua l'Opne al Park di Villorba che mette in palio 2.000€. Vedelago c'è il 3^