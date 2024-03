Tennis, l'Alpe Adria assegna il primo titolo: Genna non si ferma

A Vedelago l’Alpe Adria con 114 players incorona, venerdì 29 marzo, la vincitrice del draw femminile. Saranno la veneziana Vanessa Gruarin e la vicentina Silvana Mulone alle 16.30 a contendersi il primo posto.

Nella serata di ieri Gruarin ha superato la coetanea udinese Margherita Losco. Bella la gara tra l'Under 14 Lorenzo Genna e l’under 16 Tommaso Maria Piovesan, molto combattuta ed intensa. Primo set concluso sul con il tie-break sul 14-12 per il portogruarese, revenge immediata per il montelliano Genna e terzo set sullo slancio per il trevigiano 10-7. Così salgono a 6 le vittorie per l’allievo di Sabrina Durante che da 4.1 si trova al cospetto del vincitore dell’edizione di febbraio, il giocatore del Bassano Alberto Mario Battaglia al quale renderà 4 anni e buoni 20 centimetri. Sfida che da l’inizio ai quarti di finale di oggi in programma per le ore 16. Non ce l’ha fatta il cestista trevigiano Andrea Ceron ad arginare la verve del furetto castellano Pietro Conte. Nonostante il grosso dispendio di energie del giocatore dell’Eurosporting Ceron, Conte che da un anno è passato al Bassano ha vinto agevolmente il primo set, vincendo poi nel tie-break dove il muscolare Ceron le ha provate davvero tutte. Alle 20 il giovane Under 16 dovrà affrontare il colosso mestrino Sebastiano Cecchini, anche qui come per Genna, una sfida improba che vede favorito il veneziano e per classifica essendo la tds numero uno, per peso e per altezza. Alle 18 l’ultimo dei giocatori della flotta maschile del Portogruaro l'Under 18 Giovanni Antonello con il veterano patavino Stefano Bizzotto del Villa Imperiale, che nella serata di ieri ha vinto le resistenze dell'Under 18 Lorenzo Salustri giocatore dell’Eurosporting Treviso. Un altro quarto vede Filippo Viscusi del Pedavena a confronto con Joao Victor Bottino Antonaccio Under 16 del Tc Padova e tds numero 3. La partita più equilibrata della giornata, animata da un gioco brioso e spumeggiante che andrà in scena alle 19.30.

Iscrizioni aperte

Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. Dal 6 al 21 aprile torneo di primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 aprile.