Nella Marca nasce il registro virtuale per praticare sport in sicurezza

La Federazione Italiana Triathlon ha siglato una convenzione con Vi.Spo Srl, la piattaforma dedicata alle società sportive che tra i vari servizi, offre anche il sistema di monitoraggio degli accessi in palestre, piscine e centri sportivi. Il software, gestibile anche a distanza dallo smartphone, consente di organizzare e controllare le presenze degli atleti in ciascun impianto e di consultare in ogni momento le statistiche. In caso di controllo da parte delle autorità competenti, la società sportiva potrà scaricare e consegnare in formato digitale il registro delle presenze, come previsto dai protocolli vigenti in materia di contenimento del coronavirus. Per le Società affiliate alla FITRI, Vi.Spo metterà a disposizione il Servizio ad un canone annuale dimezzato rispetto al prezzo di listino.

Il registro virtuale, denominato Sprint Vi.Spo System, nasce a Preganziol ed è uno dei prodotti di maggior successo di Vi.Spo Srl, azienda nata quattro anni fa dall’idea di una giovane imprenditrice. “La FITRI - spiega Anna Cestaro, founder e CEO di Vi.Spo Srl - è la prima Federazione sportiva a livello nazionale a siglare una convenzione, a vantaggio dei propri associati, ma da quando abbiamo introdotto il registro virtuale riscontriamo un crescente interesse da parte di società sportive delle più diverse discipline, dall’atletica agli sport rotellistici, dalla pallamano alle bocce, oltre che da palestre e piscine”.

Sprint Vi.Spo System è anche in grado di inviare una notifica ai genitori di atleti minorenni in caso di un’assenza ingiustificata dal luogo d’allenamento. “La semplicità d’uso – continua Anna Cestaro - è una delle caratteristiche più apprezzate di Sprint Vi.Spo System. Basta registrarsi nel sito sprint.visposystem.it ed effettuare il pagamento online tramite carta di credito o bonifico bancario, caricare i dati degli atleti e creare gli account degli allenatori. Grazie a Sprint Vi.Spo System è possibile conoscere in tempo reale la disponibilità di posti in una struttura sportiva e permettere alle autorità competenti di accertare in ogni momento il rispetto delle normative”.