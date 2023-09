Azimut Giorgione: B1 e giovanili agonistiche in ritiro a Jesolo

La Giorgione Pallavolo si trasferisce a Jesolo. Niente paura: Castelfranco Veneto è e resterà il fulcro operativo dell’ultra cinquantennale società di volley ma dal prossimo fine settimana sino al successivo, l’Azimut Giorgione di B1 andrà in ritiro al Villaggio Marzotto portando con sé anche i gruppi giovanili agonistici. “Da ieri sabato 2 settembre a martedì sarà il turno dell’under 13 e under 14 - spiega il tecnico della B1 Paolo Carotta nonché direttore tecnico giovanile – mentre da martedì a sabato 9 sarà il gruppone di under 16 e under 18 a raggiungere la prima squadra”. Il ritiro di Jesolo coinvolgerà un’ottantina di atlete con staff al seguito, atto ad accelerare il processo di amalgama dei gruppi oltre che a caricare fisicamente le protagoniste in preparazione alla nuova stagione. “Avremo a disposizione una struttura attrezzata con due campi, una sala pesi, una piscina e ovviamente la sabbia. Abbiamo in programma una doppia seduta tutti i giorni con parte dedicata ai pesi e parte tecnica”.