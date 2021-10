B1: altri 3 punti per una Duetti Giorgione solida e ambiziosa

Squadra in casa US Torri

Altri 3 punti.a punteggio pieno in B1. Tutto liscio a Torri di Quartesolo per Giorgione Pallavolo. Nonostante i timori della vigilia, la squadra diha condotto senza patemi la prima trasferta stagionale guadagnandoche dopo due giornate la confermano in vetta alla classifica a punteggio pieno.

“Non è stato facile tenere alta la concentrazione – l’unico appunto di coach Carotta a fine match -. Ho colto l’occasione per effettuare un massiccio turn over facendo entrare tutte le atlete in campo”. Per il Duetti ora fari puntati sul match di domenica prossima quando, a Castelfranco alle 17.30, sarà di scena l’Arena Volley. Il tabellino del match:

US Torri–Duetti Giorgione 0-3 (11-25, 15-25, 18-25)