B1. Andrich trascina l’Azimut Giorgione alla rimonta sulla Blu Team: 3° posto a quattro punti

Con una prova in rimonta, l’Azimut Giorgione supera la Blu Team Pavia di Udine e tiene ancora viva la corsa play-off (Azimut – Blu Team 3-1: 22-25, 25-23, 25-21, 25-23). È il primo set a cogliere di sorpresa le castellane. La formazione di Pavia di Udine porta a casa la prima frazione di gioco ma deve cedere alla lunga grazie al recupero delle padrone di casa trascinate da un'incontenibile Andrich, il cui tabellino alla fine del match segnerà ben 22 punti. Con questo risultato, il lumicino legato alle speranze play-off rimane acceso.

Al termine della stagione mancano ancora due incontri e la quota post season dista quattro punti. Così coach Carotta a fine gara: “Pavia di Udine si giocava l’ultima chance per non retrocedere perciò, giustamente, è partita subito forte. La gara poi è rientrata nei canoni previsti. Era importante portare a casa i tre punti e l’abbiamo fatto. Continuiamo così cercando di chiudere la stagione con due vittorie”. L’Azimut è riuscita con questo successo ad agganciare in classifica Il Colle Consorzio Padova Women a quota 38 punti, per la precisione al sesto posto.

La terza piazza, quella che darebbe accesso ai play-off promozione, è attualmente occupata in contemporanea dall’Arena Volley Team e dal Rothoblaas Volano che hanno 42 punti all’attivo. Nel prossimo turno, penultima fatica stagionale, Giorgione andrà a far visita a una già salva Noventa, mentre Volano se la vedrà con lo Spakka Volley e l’Arena avrà una trasferta non semplice sul campo del Nardi Volta secondo in classifica. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-23)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

BLU TEAM: Ponte, Manni, Felappi, Franceschinis, Sangoi, Frappa, Bertolla, Marcuzzi, Pascucci, Pagotto, Morettin. All. Leone.