B1: per l'Azimut Giorgione un successo che profuma di svolta, Noventa piegata in 3 set

L’Azimut Giorgione annichilisce le velleità dell’Ipag Noventa e inizia nel migliore dei modi il nuovo anno (Azimut – Ipag 3-0: 25-18, 25-15, 25-23). È un successo netto, meritato e convincente quello ottenuto dal Giorgione che conferma le doti di un sestetto di primo livello, infortuni permettendo. Ed è proprio il migliorato, ma non del tutto risolto, credito con la condizione fisica la chiave del gioco castellano, unito alla magistrale regia del neo acquisto Pincerato. Un innesto, il suo, con conferisce ritmo, fluidità e sicurezza all’intera squadra.

Giorgione poco falloso, attento in difesa e preciso in attacco. L’Ipag fatica a far entrare in partita le proprie bocche da fuoco e riesce a fare capolino soltanto nel terzo set quando per la prima volta si porta in vantaggio di due lunghezze (8-10). Carotta chiama il suo primo time out dell’incontro e di lì in poi ne nasce un emozionante testa a testa fino al 25-23 finale. È un 3-0 che profuma di svolta, quello ottenuto davanti ai 400 di Castelfranco. E all’appello mancano ancora le infortunate M’bra e Ceron.

Così coach Carotta a fine gara: “Abbiamo lavorato tanto durante le vacanze di Natale. Finalmente stiamo meglio e siamo riusciti ad esprimerci ad un buon livello. Pincerato sta recuperando velocemente la forma e dalle sue capacità e dalla sua esperienza abbiamo tutti da imparare. Dalla prima di ritorno mi auguro di poter schierare un Giorgione a ranghi completi”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IPAG NOVENTA 3-0 (25-18, 25-15, 25-23)

GIORGIONE: Fezzi, Andrich, Cantamessa, Bateman, De Bortoli, Gogna, Ganzer, Pincerato, Morra (L), Ceron. All. Carotta

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia L, Bussolo, Destro L. All. Gemo