Volley femminile B1. Gran colpo dell'Azimut Giorgione: Joelle M'Bra

Joelle M’Bra è del Giorgione. Con un colpo da 90, la Giorgione Pallavolo si assicura per la stagione entrante l’opposto mancino classe 1996 con lunga esperienza in serie A2. Un acquisto, il suo, che certifica le rinnovate ambizioni della B1 di Paolo Carotta.

“Le aspirazioni di Castelfranco sono elevate – spiega Joelle – Per scaramanzia non parlo di obiettivi ma quel che è certo è che scenderemo in campo per vincere ogni partita. Molte compagne di squadra che conosco mi parlavano bene del Giorgione. Sono convinta che troverò un ambiente accogliente, ricco di entusiasmo e voglia di lavorare. Dopo molte stagioni lontano da casa cercavo una società che mi trasmettesse tranquillità e credo che alla Giorgione Pallavolo troverò il giusto ambiente per dare il massimo”.

M’bra ha iniziato a giocare a pallavolo al Vispa Volley di Saonara e, passando per San Donà, oscilla da una decina di stagioni fra A2 e B1. Figlia di genitori di origini ivoriane, è studentessa di psicologia e si definisce grintosa e determinata. È il tassello che mancava ad una prima squadra che mostra un assetto rinnovato e assolutamente affidabile. Starà ora allo staff tecnico e alle giocatrici mettersi al lavoro per tradurre in risultati l’eccellente lavoro svolto dalla società in fase di mercato. L’inizio della preparazione è fissato per martedì prossimo 23 agosto.