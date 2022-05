B1: ko casalingo per il Team Conegliano nei play-out con Padova, la salvezza si allontana

L’appendice dei play-out non sorride al Team Conegliano Volley. Per rimanere in Serie B1, la formazione gialloblu deve affrontare l’Alia Aduna Padova in una sfida di andata e ritorno a dir poco complicata. Le cose si sono messe subito male ieri sera, con le ragazze di coach Martinez uscite sconfitte in 4 set dalla Zoppas Arena. Conegliano è stata bella metà e purtroppo nella pallavolo un rendimento al 50% non può essere di grande aiuto.

Bisognerà ripartire, tra una settimana, da quanto visto nei primi due parziali. L’1-1 non deve ingannare, visto che il Team ha dato tutto e il primo set è stato perso ai vantaggi a causa della solita sfortunata e delle circostanze (25-27). Il riscatto delle trevigiane non si è fatto attendere, ma il 25-20 e il pareggio provvisorio sono rimasti isolati.

L’ennesimo infortunio ha complicato i piani della squadra di casa che non ha sfoderato la stessa grinta nella terza e nella quarta frazione di gioco, vinte con fin troppa facilità dalle ospiti. Il ritorno a Casalserugo sarà un’autentica battaglia, bisognerà vincere a tutti i costi per scongiurare la B2 e lo spettro di una retrocessione che comincia a fare paura. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ALIA ADUNA PADOVA 1-3 (25-27, 25-20, 18-25, 13-25)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.