B1: primo successo esterno per Giorgione, il 3-0 contro Spakka lo avvicina al terzo posto

Primo 3-0 e primo successo in trasferta. Doppia nota positiva dal risultato di Villa Bartolomea per l’Azimut Giorgione, capace di piegare appunto in tre set lo Spakka Volley, con l’aggiunta di buone nuove anche all’aspetto tecnico. È una prova di squadra a regalare la terza vittoria in campionato alla B1 di Castelfranco in un match più impegnativo di quanto la classifica mostrasse.

Lo si sapeva: alla vigilia, infatti, era stato il libero Morra a mettere tutti in guardia sulla pericolosità del campo avversario, nonostante lo zero in graduatoria delle avversarie. E, come spiega coach Carotta, così è stato: “Quel rettangolo di gioco si è confermato ostico. C’era un po’ di tensione, me l’aspettavo, perciò siamo riusciti a giocare in maniera sciolta soltanto per parte dell’incontro”.

A differenza dei primi due parziali dove l’Azimut ha espresso maggior agio, il terzo set è stato vinto ai vantaggi: “Ne siamo venuti fuori di squadra chiudendo i punti importanti e questo è un aspetto da sottolineare. In totale abbiamo messo a segno 9 muri e anche in difesa ho visto maggior efficacia. Continuiamo a lavorare così”. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-AZIMUT GIORGIONE 0-3 (23-25, 16-25, 24-26)

SPAKKA: Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Pegoraro, Zonta, Strazzer, Adorni, Palomba, Sandri, Dal Cero. All. Pollini

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta