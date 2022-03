B1: sconfitta pesante in trasferta per il Team Conegliano, 3-0 per l'Alia Aduna Padova

Sconfitta in trasferta per il Team Conegliano Volley che non disputava un match ufficiale da diverso tempo. L’Alia Aduna Padova si impone con un netto 3-0 in quella che era una sfida importante per la classifica, ma anche per il morale. Le ragazze di Lorenzo Amaducci partono in maniera aggressiva, mettendo pressione fin dalla battuta (dodici ace di squadra) e costringono le trevigiane a molti errori. Con la qualità dei singoli le ospiti provano a rientrare più volte nel corso del match, ma l’Alia Aduna riesce sempre a rispondere e chiude la partita in tre set giocati in crescendo.

L’inizio della partita è equilibrato (9-9), con Conegliano che approfitta di qualche incertezza padovana in ricezione per provare la prima fuga (13-9). L’Alia Aduna non perde la pazienza e recupera punto su punto fino al pareggio (16-16) e al vantaggio su ace (17-16). Altri attacchi vincenti consentono di allungare fino all’errore in battuta di Barcellini che manda in vantaggio le padrone di casa.

L’Alia Aduna parte forte nel secondo set, con un parziale iniziale di 7-1 che costringe Martinez a usare subito i suoi time-out. Colombano e compagne riescono a rispondere ai tentativi di recupero di Conegliano e allungano con una sequenza impressionante di battute di Boscolo, impreziosita da quattro ace, che vale il 18-6. Martinez prova a dare una scossa alla sua squadra mischiando le carte, ma l’Alia Aduna regge e, dopo essersi guadagnata il set ball al termine di una lunga azione, si porta sul 2-0 su un’altro errore delle trevigiane.

Terzo set fatto di break e contro break, con l’Alia Aduna prima avanti 5-1 e il pronto pareggio di Conegliano (6-6). La battuta continua a fare la differenza per la squadra di Amaducci. Si arriva velocemente al 22-12 e Colombano con il servizio mette il sigillo sul match per il 25-13. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (25-21, 25-14, 25-13)

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.

CONEGLIANO: Tosi, De Luca, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Alessandria, Wabersich, Nordio, Casonato, Ceschin, Pegorin. All. Martinez.