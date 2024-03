Da Castelfranco Veneto a Campobasso con un solo obiettivo: il Giorgione vuole la Coppa Italia

L’Azimut Giorgione è in viaggio alla conquista della Coppa Italia. È partita di buon mattino la delegazione della prima squadra di Castelfranco Veneto alla volta di Campobasso, sede delle Final Four dei trofei nazionali di serie B. 670 i chilometri da percorrere sino al Palaunimol di viale Manzoni, per vivere un fine settimana che per la società fondata nel 1969 potrebbe rivelarsi storico. La semifinale è programma domani (venerdì 29 marzo), alle 19, contro la FGL-Zuma di Castelfranco di Sotto (PI) quando già si conoscerà il risultato della prima semifinale (prima battuta alle 16) fra Centemero Concorezzo e CSI Clai Imola.

La finalissima sarà sabato 30 marzo alle 15.30. Diretta You Tube nel canale della Federazione Italiana Pallavolo. “La Coppa Italia è un obiettivo alla nostra portata – chiarisce tramite i canali ufficiali del club trevigiano l’esperta regista dell’Azimut Giulia Pincerato -, è da dicembre che se ne parla, siamo motivate e concentrate. Vogliamo vincere, questo è fuor di dubbio”. I conti, si sa, si fanno però con l’oste. Che, in questo caso, non è tanto l’avversario, quando la formula: “Scendiamo in campo in una partita secca perciò, se sbagli approccio, sei fuori. Mentalmente, l’evento è diverso rispetto alle gare di campionato sin qui disputate. Su ogni pallone sai che, al termine dell’incontro, o vai in finale o vai a casa. È il bello di questo tipo di partite”.

Su cosa possa fare la differenza, Pincerato non ha dubbi: “L’esperienza. In campo, devi avere la lucidità e la concretezza di fare le scelte giuste. Quel che di solito succede è che chi ha giocatori esperti, alla fine la spunta”. Dalla sua, l’Azimut, di atlete con esperienza in competizioni simili ne ha almeno cinque. Federica Stufi e Giulia Pincerato, con un lungo passato in A1 giocando coppe Italia ed europee. Ma anche il capitano Sara Ceron, Alice Bellini e Beatrice Pozzoni, quest’ultima premiata come miglior attaccante nella scorsa edizione della Coppa Italia di B1. Castelfranco Veneto sfida Castelfranco di Sotto (domani alle 19).

Nella gara secca fra omonime, il tecnico dell’Azimut Paolo Carotta sottolinea che la formazione toscana, primatista del girone D della B1, è una compagine allestita per la serie A2: “Sono prime in classifica e schierano l’opposto Rinieri che l’anno scorso giocava a Pinerolo in A1. Castelfranco di Sotto è una squadra a cui non manca nulla. Dulcis in fundo, l’allenatore Marco Bracci”. Su quest’ultimo capitolo, doppia sfida per coach Carotta che, dalla panchina, si misurerà con un fu protagonista della “generazione dei fenomeni” allenati negli anni ’90 da Julio Velasco. La Giorgione Pallavolo non è nuova ad una semifinale di Coppa Italia. Nel 2011, con la prima squadra maschile allenata da Antonio Ferrato, l’Itas Giorgione prese parte alla Final Four di B2 maschile organizzata a Foggia, uscendo di scena in semifinale. Nel 2018, il Duetti Giorgione di Carotta sfiorò la semifinale di B2 femminile uscendo ai quarti per mano del Nottolini Capannori (LU). Fu un’eliminazione amara che spalancò le porte, nella medesima stagione, alla promozione in B1.