Castelfranco Veneto, una 18enne fa volare il Giorgione: giornata indimenticabile per Alessandra Ganzer

Un match ben più combattuto del previsto consegna la tredicesima vittoria consecutiva in campionato all’Azimut Giorgione, scesa in campo in formazione rimaneggiata (Azimut – Orotig 3-2: 25-16, 25-20, 24-26, 20-25, 15-8). Il turn over post Coppa Italia vede nella mischia fin dal primo scambio le giovani Marchetto e Ganzer e proprio quest’ultima risulterà MVP con un tabellino personale di 18 punti di cui 2 a muro e uno dalla linea di battuta. Che fa coppia con il titolo territoriale di under 13 conquistato in contemporanea con il Sosus: un doppio dato che mette in luce il costante lavoro di Castelfranco con le giovani.

Così coach Carotta: “Tutto sommato possiamo ritenerci contenti perché Alessandra Ganzer, per la prima volta da titolare in B1, ha tenuto molto bene il campo. Ci teniamo molto alla valorizzazione del nostro giovanile. Stiamo sistemando qualche acciacco fisico ma all’interno di un’intera annata ci sta, nulla di preoccupante. Andare in difficoltà in queste ultime partite di avvicinamento ai play off è per noi salutare: la squadra si deve abituare a non vincere sempre agevolmente e contribuisce ad unirci”.

A vedere i primi due set, il copione sembra noto. L’Orotig però si ricompone, limita gli errori che comunque peseranno molto sull’economia dell’intera serata (32), sposta il servizio su Ganzer, e dal terzo parziale lancia il guanto di sfida alla capolista. Passa in vantaggio 15-13, incrementa con Miori (18-15) salvo subire il ritorno dell’Azimut che, con un break bruciante (7-2), si riporta in vantaggio 22-20. Finita? Macché. Sale in cattedra Rancati e con un punto dietro l’altro sbaraglia ogni previsione e porta le ospiti a conquistare un meritato 25-23. Quarto set particolarmente nervoso caratterizzato da un cartellino rosso a Morra (12-14) e un giallo a Rancati (13-16) entrambi per proteste. L’Azimut si perde e in campo Peschiera non cade più una palla. Si va al tie break.

Pozzoni e Andrich tengono, Ganzer pigia sull’acceleratore. Il 15-8 finale, però, soddisfa forse più l’Orotig che l’Azimut. Proprio l’MVP si è così espressa a fine gara: "Grandissima emozione da parte mia, visto che da sette anni milito in questa società e ho avuto la possibilità di mettere in mostra quello che ho imparato in tutto questo tempo. Sono davvero grata per questa opportunità e soprattutto ringrazio le mie compagne perché se la mia prestazione è stata quella che è stata è per loro che mi hanno sostenuta sempre. Ho ricevuto sorrisi e abbracci in ogni momento della partita".