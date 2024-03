Castelfranco Veneto, all’Azimut Giorgione bastano 3 vittorie nelle ultime 7 gare per i play-off

Se l’Azimut Giorgione di oggi, mercoledì 20 marzo 2024, fosse la locandina di un film sarebbe di sicuro quella di “Seven”. Proprio come fa intuire il titolo della pellicola del 1995, infatti, sono sette le fatiche che attendono la squadra di coach Carotta prima della fine della regular season. La formazione di Castelfranco Veneto guida senza problemi il girone B della Serie B1 di volley femminile e, con 21 punti ancora da assegnare, può permettersi di fare qualche calcolo.

Le prime tre classificate accederanno ai play-off che metteranno in palio l’A2 (il primo posto garantisce l'accesso diretto alla finale), un traguardo che è ancora difficile pronunciare senza che la voce tremi un po’. Le trevigiane hanno un vantaggio invidiabile sulla più immediata inseguitrice Ostiano, ben 10 punti che potrebbero essere anche 13 visto che le cremonesi hanno giocato una partita in più. Se poi si osserva il distacco tra il Giorgione e il quarto posto del girone (quello che farebbe sfumare i play-off), il discorso si fa ancora più interessante.

La quarta piazza è occupata da un ottimo team come il Vicenza Volley che ha 12 punti in meno rispetto all’Azimut. Se le biancorosse dovessero vincere tutte le prossime gare, salirebbero al massimo a quota 56: il Giorgione ha attualmente 47 punti e per arrivare allo stesso totale delle rivali vicentine dovrebbe vincere "soltanto" 3 dei 7 match rimasti, con il lusso di perdere le altre (almeno uno dei ko dovrebbe avvenire però al tie-break). A Castelfranco Veneto faranno tutti gli scongiuri del caso, intanto bisognerà concentrarsi sulla prossima sfida di campionato.

L’Azimut andrà a far visita domenica prossima all’Aduna Padova, non un incontro qualsiasi: si tratta infatti dell’unico avversario che in questa stagione ha battuto proprio il Giorgione, per altro al Palazzetto. Sarà l’occasione perfetta per “vendicare” quel rocambolesco ko e soprattutto bruciare ulteriormente le tappe di un percorso finora trionfale.