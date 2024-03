Champions, Conegliano esorcizza l'Eczacibasi e vola in finale

Serviva una prova perfetta o quasi per vincere ad Istanbul, unico risultato possibile per tornare in finale di Champions dopo due anni, e le aspettative sono state rispettate in pieno. L'Antonio Carraro Imoco Conegliano il 5 maggio, data dell'ultimo atto della competizione più importante per squadre di club (la sede è ancora da stabilire), ci sarà e sfiderà in uno scontro tutto italiano l'Allianz Vero Volley Milano.

Il tutto grazie al 3-1 rifilato dalle pantere all'Eczacibasi, la temutissima squadra turca laureatasi giusto qualche tempo fa campionessa mondiale e capace di far prendere un bello spavento al pubblico del PalaVerde soltanto giovedì scorso. Questa volta, grazie ad un'intensità e ad una concentrazione che non ha avuto eguali, tutto è filato liscio ed il match si è rivelato, ad eccezione del terzo set, perso soltanto ai vantaggi, un monologo.

Nel palazzetto turco, gremito da 5000 persone, si è vista una grande prova di squadra, ma in particolare a non tradire ancora una volta è stata Isabelle Haak, migliore in campo con 29 punti; la sua "collega" serba Boskovic si è fermata a 25, quota ragguardevole ma comunque insufficiente per creare problemi alle gialloblù, decisamente più in palla e autrici di una delle migliori prestazioni di questi ultimi anni.

Per progettare l'assalto al trofeo, assente da tre anni dalla bacheca societaria, ci sarà tempo. Le attenzioni si spostano alla lotta scudetto, che vedrà l'ultima della regular season domenica a Busto Arsizio e l'inizio dei playoff a partire dal 27 di marzo. Non ci si ferma mai dunque, ma per vivere emozioni del genere ne vale sicuramente la pena.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, De Kruijf-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro.

Grande la partenza delle pantere con Fahr ed Haak (0-4); di quest'ultima l'ace del 3-8. Le turche tornano in corsa e risalgono fino all'8-9, ma è Plummer ad essere provvidenziale (9-12). Nuovo break gialloblù con Wolosz (ace), Fahr ed Haak per l'11-16, Plummer poi è lesta ad allungare sull'11-18. Boskovic le tenta tutte ma non basta: il primo set si chiude sul 17-25.

Conegliano appare davvero in grande spolvero e riparte alla grande anche nella seconda frazione con Haak e una Boskovic imprecisa (3-5). La svedese è incontenibile (5-10), e questo dà il là alle pantere per allunghi continui e praticamente incontrastati (11-18). Il 15-25 decreta il due a zero, ovvero obbiettivo davvero vicino.

Nel terzo set si assiste ad una prevedibile reazione dell'Eczacibasi, che vola sul 5-1 grazie a Boskovic e Baladin. Plummer e De Kruijf in battuta accorciano (3-5), ma le due giocatrici sopra menzionate delle padrone di casa colpiscono ancora (3-8). Conegliano non vuol saperne di mollare e dapprima su riporta in scia (7-10), poi, grazie ad una ricezione tornata su ottimi livelli, pareggia al 12. Voronkova e Baladin però appaiono spietate (16-13) e Santarelli corre ai ripari inserendo Marina Lubian. Il turno al servizio della piemontese significa sorpasso (16-17). Jack a muro cambia di nuovo l'inerzia della partita (20-18), Fahr ed Haak trovano la forza di rispondere (20-20). Jack mura ancora e sono due le palle set per le turche (24-22), le pantere le annullano entrambe complice anche un errore di Boskovic (24-25). Haak stavolta è imprecisa e le padrone di casa riaprono la contesa (26-24).

Si va avanti e la quarta frazione si apre nel segno di Cook (2-5). Il muro di De Kruijf assume grande importanza perchè vale il 4-10. Le turche ci provano (9-13), ma devono scontrarsi con la vena di Plummer, che indovina il servizio vincente dell'11-17. Non c'è più storia e la statunitense si assume la responsabilità di chiudere il match: 16-25 e prestazione assolutamente da incorniciare, così come l'intera stagione, almeno fino ad ora.

Il tabellino

ECZACIBASI ISTANBUL-A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3 (17-25, 15-25,26-24,16-25)

Eczacibasi: Akoz, Boskovic 25, Arici 1, Baladin 12, Gray 3, Erkek, Aydemir 1, Sahin E. 1, Stevanovic 1, Jack 3, Voronkova 4, Czyrnianska ne, Sahin Y. ne, Ozel ne. All. Akbaş

A.Carraro Imoco: Wolosz 4, Haak 29, De Gennaro, Robinson Cook 11, Plummer 13, Fahr 9, De Kruijf 9, Bardaro , Lubian 1, Lanier ne, Gennari, Squarcini ne, Bugg ne, Piani ne. All.Santarelli

Arbitri: Ferreira (Por), Rodriguez-Machin (Spa)

Spettatori: 5.500

Durata set: 21′,28′,31′,21′

Note: Conegliano Errori battuta 7 Aces 9; Muri: 9; Errori attacco: 11.

Eczacibasi: Errori battuta 9; Aces: 2;Muri: 9 Errori attacco: 12.

MVP: Haak