L'Imoco Volley è a Lubiana. Egonu e Wolosz scalpitano

L'operazione Champions è ufficialmente scattata. Squadra e staff dell'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano sono atterrati a Lubiana dove domenica si disputeranno le Superfinals di Champions League maschile e femminile. Quest'ulltima vedrà protagonista le ragazze allenate da Santarelli che cercano una difficile riconferma, e le turche del Vakifbank Istanbul, già battute lo scorso anno a Verona ma capaci di prendersi la loro rinvincita nel mondiale per club giocato ad Ankara in dicembre.

Poco prima della partenza per la capitale slovena hanno parlato due delle atlete più attese.

Le attenzioni verteranno in particolar modo su Paola Egonu, all'ultima partita con le pantere prima di trasferirsi proprio al Vakifbank, cosa nota già da diversi mesi: "Si prospetta un match bello, intenso ed emozionante. L'ultimo che disputerò con queste fantastiche ragazze, a cui va il mio ringraziamento insieme allo staff. Non vedo l'ora di scendere in campo".

Le intenzioni quanto meno di ben figurare sono le stesse del capitano Johanna Wolosz: "E' l'ultima partita di questa stagione, possiamo dire una last dance di questo bellissimo gruppo che si è formato in tutti questi anni. Sarà dunque importante per noi chiudere nel miglior modo possibile e ovviamente sarebbe bellissimo farlo con una vittoria". Ma l'avversario potrebbe non essere d'accordo: "Ci aspetta una finale difficile, tirata, speriamo il più lunga possibile. Giocheremo davanti a tredicimila persone, vogliamo dare soddisfazioni ai nostri tifosi e a tutto il pubblico". Wolosz non è nuova ad occasioni di questo genere ma assicura di essere "emozionata, così come tutte le mie compagne. Stiamo però lavorando bene e siamo riuscite a riposarci un po' dopo questa lunga serie di finale scudetto". Infine un appello: "Fate il tifo più forte che potete, ci vediamo a Lubiana".