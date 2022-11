Volley A1 femminile, l'Imoco Volley in visita alla neopromossa Pinerolo

Non conosce pause il calendario della serie A1 femminile. Nemmeno il tempo di metabolizzare il successo, a tratti sofferto, contro Casalmaggiore che la Prosecco Doc Imoco Volley è "costretta" a tornare in campo per un altro turno infrasettimanale agevole, ma solo apparentemente. Le pantere saranno ospiti della Washing4Green Pinerolo, che attualmente staziona all'ultimo posto con 2 punti all'attivo.

Il match non andrà in alcun modo sottovalutato: a dispetto della classifica la squadra di Marchiaro ha messo in difficoltà molte avversarie, grandi comprese. In più è il carattere spesso a non mancare: nell'ultimo match di Perugia le neopromosse sono riuscite a rimontare due set per poi perdere al tie break, portando via così un punto dal palasport umbro. Elemento più che sufficiente dunque per farsì che questo impegno venga affrontato con la giusta mentaltà

Un solo ex: trattasi di Ylenia Pericati, neo pantera, lo scorso anno proprio a Pinerolo nella stagione della promozione nella massima serie.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli ha parlato a ventiquattore dal match mettendo in guardia le sue giocatrici: "Siamo di nuovo in viaggio nella terza lunga trasferta in Piemonte di questo inizio senza sosta. Domani siamo a Pinerolo su un campo caldo dove non abbiamo mai giocato. Loro dopo la grande stagione della promozione hanno fatto finora un campionato con qualche alto e basse, ma hanno impegnato squadre anche quotate come Novara, hanno perso al tie break a Perugia, insomma non sono una squadra da sottovalutare anche perchè in casa loro vorranno ben figurare contro la capolista e mi aspetto un’atmosfera di grande entusiasmo sia tra il pubblico piemontese che nella squadra di casa, che potrà giocare sciolta e provare il colpaccio senza nulla da perdere. Da parte nostra continueremo a ruotare la formazione come è giusto che sia in questo periodo, ho un roster lungo e di qualità ed è il caso che tutte abbiano il loro spazio, sia da titolari che subentrando durante la partita. Quindi voglio la massima concentrazione da parte di tutte per farsi trovare pronte nel momento in cui saranno chiamate in causa".