Serie A1 femminile, partenza lanciata per l'Imoco Volley con il 3-0 a Trento

Coloro che speravano che la Prosecco Doc Imoco Conegliano, a ranghi completi soltanto da pochi giorni, cedesse qualche set o addirittura qualche punto sono rimasti delusi. Le campionesse d'Italia non volevano steccare la prima davanti al proprio pubblico e hanno compiuto in pieno la missione: l'Itas Trentino, volenterosa neopromossa tornata nella massima serie dopo una stagione di purgatorio, ha dovuto cedere il passo senza riuscire ad opporre una valida resistenza.

E pensare che Daniele Santarelli, tornato in quella che è a tutti gli effetti la sua casa dopo un'estate assolutamente trionfale, ha optato per un po' di turnover, lasciando a riposo Asia Wolosz e sostituendola con Madison Bugg; il risultato non è cambiato e questo non può che essere un segnale importante in una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Intanto i primi tre punti del campionato sono in cascina e per allenarsi insieme e per migliorare le inevitabili imperfezioni di questo periodo ci sarà tempo.

La partita

Santarelli schiera Bugg in regia, Haak opposto, centrali De Kruijf e Fahr, schiacciatrici Lanier e Alessia Gennari, libero Moki De Gennaro.

E' premura delle pantere non steccare la prima al PalaVerde e l'avvio non poteva che essere sprint. Lanier e Gennari colpiscono subito (7-3), mentre è di quest'ultima il primo vero break (11-4). Haak sale in cattedra e sembra tutto già archiviato (16-9), Dehoog però regala qualche speranza in più alle ospiti (18-14). Niente da fare però perchè Haak è concreta ed è protagonista dell'allungo finale (25-18).

Buona la resistenza trentina in avvio di secondo set, ma Fahr e De Kruijf approfittano di ogni incertezza dell'avversario. Haak non perde occasione di bombardare la ricezione avversaria e ben presto si vola sul 17-9. Vantaggio gialloblù che aumenta (21-11) e viene concretizzato da Lanier (25-16).

Spartito che non cambia nemmeno nella terza frazione: De Kruijf è protagonista del primo allungo (6-1), Dehoog con un paio di ace fa sentire la sua presenza (8-4). Anche stavolta è fuoco di paglia: Gennari, Fahr ed Haak mandano presto all'aria i piani delle trentine (13-7). Qualche cambio ma Conegliano riesce senza affanni a fare sua la partita: il punto finale è dell'ex Vittoria Piani.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – ITAS TRENTO 3-0

(25-18,25-16,25-18 )

Prosecco DOC Imoco: Bugg 2, Haak 19, Gennari 11, De Kruijf 4, Fahr 11, De Gennaro, Lubian, Plummer ne, Lanier 8, Robinson Cook ne, Wolosz, Piani 4, Squarcini, Bardaro ne. All. Santarelli

Itas: Shcherban 7, Mason, Michieletto 4, Guiducci 2, Olivotto ne, Marconato, Stocco ne, Parlangeli, Dehoog 11, Angelina ne, Zago ne, Gates 10, Moretto 4, Mistretta ne. All. Sinibaldi

Arbitri: Piani e Brunelli

Spettatori: 4.030

Durata set: 26′, 24′,

Note: Errori battuta Co 8,Tn 8; Aces 6-4 ;Muri: 8-5 ; Errori attacco: 4-7 ; MVP: De Gennaro