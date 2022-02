Champions, l'Imoco Volley chiude domani il girone contro il Chemik Police

La qualificazione ai quarti di finale (venerdì prossimo alle ore 13 verrà effettuato il sorteggio) è già un fatto acquisito ma l'Antonio Carraro Imoco Conegliano non è assolutamente intenzionata a regalare nulla. Le campionesse d'Europa uscenti viaggiano a suon di record nella massima competizione europea per club (cinque vittorie con nessun set ceduto alle avversarie) e vogliono sfruttare la sfida contro le polacche del Chemik Police, che verrebbero rimesse in corsa per il passaggio del turno in caso di vittoria, per prolungare la striscia e scrivere ancora la storia.

Non ci saranno ancora Fahr e De Kruijf, ma le pantere potranno contare su una rosa che definire di qualità è poco per quello che ha saputo fare fino a questo momento.

Due le ex in campo: con il Police gioca attualmente Joanna Brakocevic, trevigiana di adozione ed in maglia gialloblù sul finire della stagione 2015/16, ma soprattutto a Conegliano c'è Johanna Wolosz, che proprio con l'avversario di domani ha militato (dal 2015 al 2017) prima del suo sbarco in Italia. Una sorta di partita del cuore, ma solo fino al fischio di inizio: dopo si penserà solo a giocare, comè è giusto e naturale che sia.

LA VIGILIA DEL COACH - Così ha parlato alla vigilia dell'incontro Daniele Santarelli: "E’ l’ultima gara del nostro girone, anche se per noi il risultato non conta ai fini della qualificazione ci teniamo a questa partita come tappa per crescere e tornare al nostro livello ottimale dopo la bella vittoria di Busto che ci ha permesso di ripartire bene in seguito al ko con Monza. Cercheremo di mantenere l’imbattibilità in Champions (che dura dalla Superfinal di maggio 2019 a Berlino) per guardare poi al sorteggio di venerdì quando sapremo l’avversaria della fase decisiva che inizia con i quarti di finale.

Il Police è una squadra che esprime una buona pallavolo con una velocità di gioco inusuale con palle molto spinte per le schiacciatrici di posto4. Conosciamo pregi e difetti del Police, sappiamo dove potremo colpirle, ma anche che ci dovremo adattare alla velocità del loro gioco, all’andata ci riuscì bene e dobbiamo ripeterci. Loro hanno innestato una giocatrice come Drews, schiacciatrice mancina statunitense e hanno recuperato Kokolewska, noi saremo sempre senza Robin e Sarah, ma stanno recuperando bene ed è imminente il loro ritorno alla piena efficienza, ci siamo quasi".