La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vuole fare cifra tonda: domani la trasferta di Monza

A Monza per fare ancora cifra tonda. La Prosecco Doc Imoco Volley sarà protagonista ancora di un anticipo, questa volta alla Candy Arena: l'obbiettivo è di spostare la serie di vittorie consecutive a quota 70. Daniele Santarelli per l'occasione non potrà ancora disporre di Fahr e Sylla; Plummer e De Gennaro dal canto loro stanno migliorando ma non potranno essere della partita. Malgrado questo le pantere arrivano all'appuntamento con ottime credenziali dall'altro dei loro 12 punti in classifica, mentre le brianzole, designate come una delle quattro big del campionato, ne hanno 7 e cercheranno il riscatto dopo la sconfitta al quinto con Novara.

LA VIGILIA DEL COACH - Santarelli si è così espresso alla vigilia: "Stiamo migliorando fisicamente, dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza per far rientrare gli acciacchi, ma siamo fiduciosi per il completo recupero a breve delle ragazze che hanno avuto problemi fisici in questo periodo. Comunque la squadra sta crescendo sia in allenamento che in partita, c’è ancora tanto lavoro da fare ovviamente perchè siamo solo all’inizio. Siamo primi dopo quattro giornate, ma adesso la classifica mi interessa poco, abbiamo i nostri piani e i nostri obiettivi, fa piacere essere lassù per i risultati, ma sul piano del gioco e della continuità dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo in prospettiva.

La nostra avversaria di domani? Monza è una realtà che fa bene al movimento, una società solida e ambiziosa e un progetto tecnico di alto livello. Sarà certamente una delle “contender” per i titoli in questa stagione, farà quest’anno anche la Champions e ha allestito un organico profondo con tante giocatrici importanti che hanno esperienza internazionale e talento. Hanno una rosa ampia, intercambiabile, tecnicamente sono da temere perchè hanno sia attaccanti di palla alta che adatte al gioco veloce, ricevono bene e sono equilibrate, potendo contare anche su un muro-difesa di alto livello. Mi aspetto una gran bella sfida, uno spettacolo che non per niente sarà in diretta Rai. loro nella scorsa partita con Novara hanno giocato bene anche se perso in volata. Ci vorrà davvero una partita ottima da parte nostra se vorremo continuare a vincere domani".

GLI EX - Sono il tecnico di Monza Marco Gaspari, che in pratica ha tenuto a battesimo club nei primi anni di vita (2012-2014), e Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019.

I PRECEDENTI - Sono 16, con 15 vittorie di Conegliano e 1 di Monza.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA - Su RAI SPORT HD (canale 57 e 58 dtt) e diretta in video streaming con abbonamento su www.volleyballworld.tv. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di ImocoVolley.