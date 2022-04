L'Imoco Volley si fa sorprendere da Monza: la corsa nella finale scudetto parte in salita

Sembrava l'ennesima marcia trionfale, invece la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha dovuto fare i conti con una realtà piuttosto amara. La Vero Volley Monza, oltre ad essere una squadra di grande valore, ha dimostrato di non voler recitare il ruolo di comparsa in questa finale scudetto ed è andata a violare in maniera piuttosto sorprendente il PalaVerde vincendo al tie break questa gara 1 (23-25, 25-15, 25-19, 16-25, 13-15). Una battaglia dunque di oltre due ore ha promosso la squadra di Marco Gaspari (che evidentemente ci prende gusto e vuole annullare di nuovo il fattore campo dopo averlo già fatto in semifinale) e ha bocciato quella di Santarelli, troppo imprecisa in diverse circostanze e che ora dovrà rispondere immediatamente in gara 2, in programma tra tre giorni all'Arena di Monza.

Articolo in aggiornamento