Imoco Volley, una bandiera assoluta continuerà a sventolare sul PalaVerde

La conferma, visto ciò che ha sempre rappresentato per questo club, era d'obbligo. Per la decima stagione consecutiva sarà ancora una pantera Monica De Gennaro, a detta di tutto il miglior libero del mondo. Del resto, si dice, i numeri non mentono mai: in 356 partite totali ha totalizzato qualcosa come il 75% di positiva e 51.2% di perfetta, permettendosi il lusso di realizzare, malgrado giocasse in questo ruoloo, ben 9 punti, anche se questi non vengono conteggiati. Monica tuttavia è una campionessa anche nel modo di intendere lo sport: piuttosto che i proclami contano i fatti e la sua bravura tecnica ma soprattutto professionale (aspetto ancora più importante) sta qui a dimostrarlo. La storia dunque andrà avanti e proprio lei sarà il punto di riferimento in un'annata, la prossima, che si prospetta tutt'altro che facile.

LE DICHIARAZIONI UFFICIALI

Si parte dalle sue sensazioni dopo la firma: "Quando sono arrivata a Conegliano ero giovane, mica avrei pensato di stare qui tutti questi anni! Ma come si fa a lasciare un ambente così? La società si è dimostrata veramente al top, anno dopo anno ci sono stati sempre stimoli nuovi, traguardi da raggiungere, e si è creata una storia bellissima…e non è finita qui! A Conegliano mi sento a casa, sto bene, gli obiettivi sono sempre alti e importanti, sono veramente felice di rimanere qui".

Malgrado tutto i miglioramenti non sono ancora finiti: "Non sono mai soddisfatta completamente di me stessa, c’è sempre qualcosa da migliorare nel mio gioco. L’unica cosa che è cambiata in questi anni è che ora ho un po’ di più fiducia in me, tante partite importanti giocate ed esperienze di alto livello mi hanno reso più sicura, più concreta. Come persona sicuramente sono diventata più paziente".

La scelta di continuare ha una ragione ben precisa: "Perché la società è cresciuta tantissimo, ogni aspetto viene curato nei minimi dettagli, c’è uno staff di grande professionalità che non ci fa mancare niente dentro e fuori dal campo, l’ideale per un giocatore. Mi inorgoglisce entrare al Palaverde e vedere tutti quei trofei celebrati con gli stendardi sul soffitto, abbiamo iniziato pochi anni fa a vincere e ce ne sono già tanti, è bello aver contribuito a ripagare gli sforzi e l’attenzione della società con queste vittorie. E in più c’è un pubblico straordinario, ad ogni partita sentiamo il loro calore e da quando i palazzetti sono riaperti è stato emozionante rivivere il loro affetto, nelle finali scudetto al Palaverde e a Lubiana sono stati da brividi. Sono molto affezionate ai tifosi e spero proprio l’anno prossimo potranno essere con noi per tutta la stagione a darci il loro prezioso supporto".

Alle liste c'è l'avventura in nazionale nella VNL che da poco ha avuto inizio: "Si, sono entrata subito nel gruppo della Nazionale e siamo qui ad Ankara per la prima tappa, per ora procede tutto bene, tutto a posto, avrò tempo di riposare più avanti dopo la VNL".

Infine, sulla prossima stagione: "Io con le altre “veterane” e le ragazze che rimarranno dovremo accogliere le nuove giocatrici. Di certo ci sarà bisogno di un periodo di adattamento al gioco e all’ambiente, ma quando c’è il talento e la voglia di fare bene tutto diventa più semplice. La società sta facendo un ottimo lavoro in questo senso, avremo una squadra molto forte e penso proprio che ci vorrà un po’ di pazienza all’inizio, ma poi ci sarà da divertirsi anche nella prossima stagione!".