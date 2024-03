Il Cortina Express Imoco Volley si conferma campione territoriale Treviso-Belluno Under 18

Il Cortina Express Imoco Volley non concede errori nella finale territoriale U18 e batte in tre set il Vega Fusion Team 2016, mettendo in bacheca il titolo per la terza stagione consecutiva (quarta considerando la stagione U19). In una delle finali più equilibrate degli ultimi anni, almeno nei primi due set, le panterine riescono a far fronte ai punti di forza delle avversarie, capaci di mettere a dura prova qualunque squadra grazie ad un’ottima organizzazione di gioco. Le due squadre si alternano al comando nei primi due parziali, ma Imoco è brava a far valere nei punti importanti la superiorità fisica sottorete e dai nove metri.

Fusion mantiene una buona qualità di servizio che gli permette di giocarsela per lunghi tratti alla pari, le ragazze di Gregoris non si scoraggiano e danno un’accelerata decisa a fine secondo set. Nel terzo non c’è quasi più storia e Imoco la chiude senza guardarsi indietro. Per le due squadre da domenica 24 marzo iniziano gli ottavi di finale regionale. La finale 3°-4° posto U18, iniziata al Palasport di Pianzano ma trasferita e ricominciata al Palablu di Codogné (dove si sono dovute svolgere anche le finali 1-2 posto del pomeriggio) per problemi tecnici alla rete elettrica dovuti al maltempo, viene vinta dall’Ezzelina Volley Carinatese in quattro set: nel primo vige l’equilibrio, le colibrì vincono di misura; il secondo viene conquistato da Edittek Sosus 25-19.

Ma è l’Ezzelina a trovare le risorse per andare a vincere terzo e quarto. Entrambe le formazioni sono già qualificate alla fase regionale assieme a Imoco e Fusion. Un Cortina Express praticamente impeccabile parte subito in vantaggio e con un potente turno al servizio trova un break che lo fa andare sul (15-11). Ma anche Fusion tira fuori un paio di battute insidiose e c’è il vantaggio (16-15), seguito dal time-out Imoco. L’errore in attacco Fusion costa il controsorpasso Imoco, che mette a segno anche un muro (20-17). Le panterine mettono a terra il contrattacco del 23-19, Chieco ferma il gioco, ma Imoco mette a terra il 24-19. Fusion ci prova con un ace (24-21), poi il primo tempo gialloblù va a terra (25-21).

Stesso copione nel secondo parziale, Imoco scatta in avanti e viene ripreso da un Fusion paziente in rigiocata (6-6). Diverse soluzioni di contrattacco permettono alle ragazze di Chieco di passare in vantaggio (12-10), Cortina Express le risupera e fa il break, sempre al servizio (16-13). Tre primi tempi consecutivi Fusion riportano la parità (19-19), ma due ace consecutivi Imoco mettono il sigillo sul set, che finisce 25-21. Nella terza ripresa le gialloblù, tra ace e muri, non concedono nulla alle avversarie (13-5). Chieco prova a mischiare le carte in tavola con qualche sostituzione ma Imoco continua a macinare punti (16-6). Le ragazze del Fusion sono in affanno e Cortina Express approfitta per forzare il più possibile al servizio e andare a vincere 25-12.