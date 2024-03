Il messaggio da brividi dell’Azimut Giorgione dopo il ko in Coppa Italia: “Insieme continueremo a sognare”

L’avventura nella Coppa Italia di B1 non è andata come si sarebbe sperato e immaginato. L’Azimut Giorgione si è arresa in semifinale a Campobasso contro la FGL Castelfranco, avversario che poi ha vinto il trofeo, a testimonianza della sua caratura. Il ritorno a Castelfranco Veneto dal Molise sarà però meno triste perché c’è la consapevolezza di aver comunque fatto la storia, visto che il club trevigiano non aveva mai partecipato a questa manifestazione. C’è un primo posto da difendere e un sogno A2 da coltivare, ma soprattutto ci sono le parole della società.

Sui social è apparso un messaggio che arriva al cuore e che è rivolto a queste ragazze che stanno facendo sognare un’intera città: “Non fatevi fermare da una sconfitta, anche la più grossa e bruciante. Non lasciate che un ostacolo comprometta il percorso che avete tracciato di fronte a voi. Non permettere a niente e nessuno di dirvi che non potete credere nei vostri sogni e, un giorno, realizzarli”.

Il post prosegue: “Questa volta abbiamo perso, ma lo abbiamo fatto insieme. Questa volta abbiamo imparato che c’è ancora molto su cui dobbiamo lavorare, ma anche questo lo faremo insieme. Insieme continueremo a sognare, lottare e migliorare perché questa volta, nonostante tutto, abbiamo raggiunto le porte di un grande obiettivo che deve essere un trampolino che ci spingerà verso tappe ancora più importanti”.

L’Azimut ha infine aggiunto: “Avete al vostro fianco una famiglia che crede fermamente in voi e nelle vostre capacità. Di questo, e di voi stesse, non dovete dubitare mai. Insieme abbiamo iniziato e insieme andremo avanti”.