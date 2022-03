Volley A2, la capolista si fa sentire a casa di Motta: ko per l'Hrk

La capolista ha dettato la legge da capolista. Nella terzultima giornata di regular season di A2 l'Hrk Motta di Livenza cede per 0-3 a Bergamo chie viaggia in solitaria a 54 punti (dietro c'è la Kemas ma a 47 lunghezze).

"Eravamo lì lì per vincere il secondo set, ma quando in questi casi dai tutto e perdi, poi perdi energia. A noi è capitato così e per di più contro una squadra come Bergamo che punta al salto in Superlega. Loro sono molto più esperti e hanno portato la partita dalla loro parte, - dice il tecnico Lorizio - Bergamo ha messo un po' a nudo il nostro limite mentale".

E continua: "Stasera comunque potevamo fare di più, non possiamo e non dobbiamo porci limiti, dovevamo fare una partita più attenta. Siamo giovani, abbiamo margini di miglioramento e non dobbiamo fermarci. Se abbiamo tutti la stessa ambizione possiamo chiudere bene". La squadra al momento è sesta e punterà in queste ultime due partite che mancano al termine della regular season a difendere il posto.

La partita

Il primo tempo di Biglino sblocca Motta 1-2, l’uno contro uno viene vinto da Cargioli 4-7. Sul 6-9 coach Lorizio deve chiamare time out, con il turno al servizio di Gamba arriva la parità 10-10. Cattaneo sulla mano esterna di Terpin tiene viva Motta 14-16, Cargioli ci mette l’ace del 15-20. Gioco facile per Padura Diaz 17-24 poi Pierotti sul muro 17-25.

Sull’errore di Cattaneo Bergamo trova un break 3-5, Acuti stampa un grande muro su Cargioli 6-5 e questa volta il break arriva con il muro di Secco Costa 8-6. Padura Diaz spara out e l’HRK Diana Group va sul +3 14-11, Acuti si conferma sicurezza biancoverde 16-15. Gamba spinge dal servizio e Motta va sul 19-17, Cattaneo fa una vera e magia che significa 21-18 e Secco Costa va con l’ace 22-18. Pierotti infila il pallonetto che impatta il set 22-22. Pierotti con il mani e out trascina Bergamo alla vittoria del parziale 22-25.

Sulla slash Acuti trova il 4-4, coach Lorizio è obbligato al time out sul 5-8. Il servizio di Pierotti mette in croce la ricezione di casa 5-11. Con Padura Diaz sulla diagonale Bergamo doppia Motta 8-16, la doppia cifra di vantaggio per l’Agnelli Tipiesse è una diagonale stretto di Padura Diaz 10-21. Un’infinità di match ball nelle mani degli ospiti che chiudono 11-25.

Hrk Motta: Saibene, Alberini, Loglisci 1, Gamba 6, Pugliatti M., Cattaneo 6, Biglino 4, Morchio ne, Secco Costa 8, Acuti 5, Luisetto ne, Pugliatti F. ne, Battista L., Zaccaria L.

Tipiesse Bergamo: Padura Diaz 12, Mancin, Cioffi ne, Ceccato, Abosinetti ne, Cargioli 9, Finoli 3, Baldi, Terpin 9, Pierotti 10, Larizza 8, D’amico L, De Luca L.