Volley A2, Motta Pallavolo a secco contro Grottazzolina

Motta fatica ancora troppo a trovare il guizzo vincente nei momenti caldi. I parziali raccontano di set tirati e combattuti, con avvii importanti per i biancoverdi che non riescono però a concretizzare.

Coach Zanardo decide di scendere in campo con: Partenio e Cavasin sulla diagonale maggiore, Lazzaretto e Secco Costa in banda, Pilotto e Acuti i centrali e Battista libero. Coach Ortenzi invece parte con Marchiani al palleggio e Breuning opposto, Vecchi e Bonacic i posti quattro, Cubito e Bartolucci al centro e Romiti libero.

Pilotto chiude la strada a Bonacic e si ricava il primo minibreak di vantaggio 4-2, il muro di Cavasin regala +4 6-2 e coach Ortenzi deve fermare tutto. Il time out porta i suoi frutti perché Grotta aggancia sul 10-10. La diagonale di Lazzaretto riporta Motta avanti 16-15 ma nessuna delle due formazioni prende il largo 20-20, Breuning trova l’ace nel momento perfetto per gli ospiti 21-23. L’opposto della Videx non ci pensa due volte nemmeno a chiudere il set con la diagonale del 23-25.

Cavasin inaugura il parziale giocando sul muro mentre Acuti passa in primo tempo 7-5. Cavasin è on fire dai nove metri e ricama l’ace del 9-5. La parità è un muro ospite 11-11, un buon lavoro corale dei leoni chiuso da Kordas permette a Motta di stare a galla 17-17. Breuning gioca sulle mani di Schiro e apre il corridoio per il set 17-20. Strada spianata per gli ospiti che conquistano il periodo senza troppe complicazioni 22-25.

Parte forte Grottazzolina 0-2, il primo tempo di Cubito cade a terra ed è 3-6. Motta non trova la quadra e gli ospiti possono fuggire 5-10, la battuta sbagliata di Bonacic porta un po’ di respiro 9-15. Kordas non trova il campo mentre la Videx è sempre più vicina alla vittoria 13-19. Sul turno al servizio di Pilotto i leoni provano a riagganciare 16-20. Vecchi con il mani out si conquista quattro match ball 20-24, Secco Costa cerca le mani del muro ma non le trova: vittoria Videx 20-25.

Hrk Motta di Livenza: Trillini 1, Cavasin 8, Schiro, Partenio, Cunial 1, Pilotto 3, Bellanova, Fusaro, Secco Costa 6 , Acuti 4, Kordas 11, Lazzaretto 5, Battista L. Santi L.

Grottazzolina: Cubito 8, Vecchi 11, Focosi ne, Pison ne, Bartolucci6 , Breuning 22, Ferrini, Bonacic 8, Marchiani 2, Leli, Romiti L. Giorgini L.