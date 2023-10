Volley A3, Motta si prepara per il debutto con Salsomaggiore: "Un'autentica corazzata"

Sarà la prima in assoluto a scendere in campo. Sabato 14 ottobre alle 18, in anticipo di giornata, la Pallavolo Motta debutta nel campionato di serie A3 fra le mura di casa contro Acqui Terme. E che mura: ci sarà infatti il ritorno al palaGrassato. "Il campionato che ci aspetta sarà ricco di insidie a ogni partita , difficile dire ora quale formazione spiccherà sulle altre, dobbiamo concentrarci solo su Acquiterme adesso, - ha commentato il coach Milo Zanardo a pochi giorni dall'esordio - credo che la prima di campionato sarà una delle gare più difficili, ci aspettiamo una autentica corazzata dall'altra parte della rete, giocatori come Martino, Graziani e Cester ci metteranno a dura prova, ci sarà da lottare ma siamo pronti a farlo".

L'ultimo impegno pre stagionale è stato un back to back con San Donà, prima in casa e poi fuori, finito 2-2. "Abbiamo giocato credo in uno dei campi che si rivelerà uno dei più difficili quest'anno, - ha detto Zanardo - il Volleyteam è una squadra molto caparbia e con degli interpreti di esperienza e dei giovani molto promettenti che cresceranno di partita in partita e sarà molto dura affrontarli. Sono comunque soddisfatto della prova, considerato l'attuale stato di forma siamo riusciti comunque a combattere palla su palla".