Imoco Volley, per Sarah Fahr necessari ulteriori controlli

Non manca un po' di apprensione per le condizioni di Sarah Fahr, la cui stagione non è così fortunata. La centrale, da poco rientrata in squadra in pianta stabile, nel corso di gara 2 del quarto di finale contro Il Bisonte Firenze, si è dovuta nuovamente fermare per un fastidio al ginocchio operato in autunno il che fa temere per la prosecuzione della sua stagione. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma la sua assenza per il primo atto della semifinale contro Scandicci ad oggi appare più che probabile.

A fare chiarezza è una nota stampa pubblicata dalla società gialloblù:

"Sarah Fahr, centrale della Prosecco DOC Imoco Conegliano e della Nazionale, all’inizio del match di mercoledì a Firenze ha accusato un dolore al ginocchio destro operato nell’autunno scorso e si è immediatamente fermata. Gli esami strumentali a cui è stata sottoposta l’atleta nella giornata di ieri necessitano di ulteriori approfondimenti prima della diagnosi, pertanto Sarah martedì sarà a Roma a Villa Stuart per un consulto con il prof.Mariani che ha eseguito l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore".