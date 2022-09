Finisce in parità la prima amichevole del Volley Treviso: 2-2 col Silvolley

È terminata con un pareggio (2-2) la prima amichevole stagionale della serie B. Sabato 17 settembre in Ghirada sia la squadra di coach Zanin che il Silvolley Trebaseleghe, prima avversaria di questa serie di test match, hanno vinto due set, in una gara all'insegna dell’equilibrio. Se i padovani hanno amministrato meglio l'attacco con una buona percentuale di palle a terra e un ridotto numero di errori, per gli orogranata ha funzionato in maniera migliore la battuta con 6 ace contro i 4 del Silvolley e soprattutto molti meno servizi sbagliati. Da entrambe le parti un buon tenore in termini di agonismo, con azioni anche prolungate che hanno intrattenuto i numerosi presenti in Ghirada. Giovedì 22 settembre ci sarà la seconda amichevole contro Pallavolo Portogruaro, alle ore 19:15 in Ghirada. Il tabellino è il seguente: VOLLEY TREVISO - SILVOLLEY TREBASELEGHE 2-2 (21-25, 25-21, 20-25, 25-22). Intanto sono stati diversi gli orogranata premiati ieri sera a Vicenza alla Festa della Pallavolo Veneta. A coach Michele Zanin è stato consegnato un riconoscimento per la lunga attività da Coordinatore Tecnico Regionale. Premiati anche i tre orogranata Antonio Ravagnan, Francesco Malosso e Hristo Hristov per la vittoria del Trofeo delle Regioni 2022 con la Selezione Regionale. Infine premiato Bryan Argilagos per la vittoria dello scudetto U16 di beach volley