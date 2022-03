Serie B: un altro rinvio per il Volley Treviso, dopo l'Aduna salta anche la gara con Massanzago

Aumenta il numero di gare da recuperare per la serie B orogranata del Volley Treviso, che dopo il match casalingo contro l'Aduna Volley Ravagricola, vede slittare in avanti anche la trasferta contro il BTM&Lamestris Massanzago, ancora per indisponibilità di un numero elevato di atleti trevigiani. Il match, il quale è valido per la 19ª giornata del girone D della B maschile di volley, era in programma per oggi, sabato 5 marzo 2022, a Borgoricco.

Nel frattempo la Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato la data del recupero del match contro la già citata Aduna Volley, calendarizzato per giovedì 17 marzo alle 20:30 in Ghirada. Per quel che riguarda l’altro incontro, invece, bisogna attendere le disposizioni ufficiali.