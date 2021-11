Il trofeo De Faveri del 19° rodeo di Volpago va al veronese Petar Andjelic

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano va al veronese Petar Andjelic. Direzione di Gianfranco Casagrande per questo 19^ Edizione coordinato da Aldo Bernardi, draw da 32 per la Fit nella parte elettronica Massimo Nicoletti. Il Trofeo De Faveri è del veronese Andjelic che con 4 vittorie si accaparra il primo premio. L’ultimo incontro con il maestro di casa Umberto Costa non ha sortito l’effetto voluto dal tifo del club. L’unico paladino a contrastare il veronese è stato il beniamino di casa Fabio Codello, che l’ha portato fino all’orlo del precipizio. Un tie-break da cardiopalma andato fino al 12° punto. Terzi posti per il trevigiano Andrea Barone e per il vicentino Filippo Moserle. Mina vagante nel draw di 4^ il Non Classificato Francesco Peccolo del Salgareda con 5 vittorie. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile fino al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Nel maschile è iniziato il main draw che impegnerà i giocatori qualificati. Ludovico Conte, fresco finalista del quarta di Vedelago dovrà vedersela con il compagno di clube e coetaneo Andrea Bronca. La mina vagante, il Non Classificato bassanese Felice Saretta, sarà opposto in una mission impossibile con Andrea Gheno del Resana; Mauro Bortolato del Volpago con Lionello Giampaolo del Montebelluna; Pietro Bertasi under 12 del Tc Padova ha già messo il primo piede avanti ed il secondo step ce l’avrà con il trentino Alessandro Gaio. L’esperto patavino Ivano Adolfo Silvestri, ha già superato anche lui il primo turno e sarà opposto ad un altro giovane, Edoardo Scodellari del Plebiscito. All’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend 6 e 7 Novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. Sempre in chiave Tpra doppio misto in data 1/11 a Villa Guidini e Sporting Magi di Ponte della Priula torneo maschile, iscrizioni direttamente presso il fiduciario regionale Andrea Camarin, 3668243584. A Silea Rodeo Weekend per il 6 e 7 per giocatori massima categoria 4.3. Dirige Giuliano Mariuzzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/11 info@newtennisclubsilea.it. A Vedelago 6 e 7 Rodeo per giocatori fino ai 4.1 sotto la direzione di Dean Pinezic. Iscrizioni entro le ore 12 del 04/11 to tennisaccademyalpeadria@gmail.com. Per il gioco parlato presso la libreria Lovat Giovedì 4/11 alle 18.30 ci saranno Leo Bassi e Adriano Panatta che commentano il libro di Stefano Semeraro: I Fab Four Federer Nadal Murray e Djokovic, vent’anni di sfide che hanno cambiato il tennis. Modera l’incontro Fabrizio Brancoli direttore del Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia e Corriere delle Alpi. Obbligatoria la prenotazione del posto al numero 0422-920039.