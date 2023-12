"Zeta" è secondo, in rimonta, al Quadruvium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Fine dei giochi stagionali targati 2023 con Xmotors Team che ha incassato un ultimo podio per chiudere in bellezza un 2023 da protagonista di livello. Lo scorso fine settimana erano due gli eventi che hanno portato in campo i portacolori della compagine di Maser, sempre in stretta sinergia con la patavina La Superba, con il migliore risultato che è arrivato dalla Croazia, in occasione del secondo Rally Show Quadruvium. Quattro erano le prove speciali previste in quel di Karojba, tutte su fondo sterrato, con Diego Valente, in arte “Zeta”, secondo in classe 5 dopo una significativa rimonta. Il neo acquisto del sodalizio trevigiano, in coppia con Mauro Pierasco su una Suzuki Baleno 4x4 fornita da Miran Jazon, partiva con il piede giusto, mettendosi al comando delle operazioni sul primo tratto cronometrato, prima di rimescolare le carte in seguito ad un paio di errori. Sceso in quarta piazza di categoria, quarantasettesima assoluta dopo il ventiseiesimo iniziale, il pilota di Pordenone si rimboccava le maniche, recuperando gran parte del tempo perso e riuscendo a completare la Domenica sul secondo gradino del podio di classe. A chiudere il cerchio la conquista di tredici posizioni nella classifica generale che gli ha permesso di portare la piccola di casa Suzuki fino alla trentaquattresima casella assoluta. “La vettura ci ha stupito nel complesso” – racconta Valente – “ed il team si è dimostrato molto attento alle nostre richieste. Il primo giro era ghiacciato e soltanto nell'ultimo passaggio si è leggermente ammorbidito, scavandosi, ma parliamo di cinque curve. Siamo soddisfatti della nostra gara, peccato per la seconda speciale dove siamo stati protagonisti di due innocue uscite di strada. L'auto non ripartiva, a causa della batteria non funzionante, ed abbiamo perso quasi tre minuti. Grazie ad Xmotors Team, a La Superba, a Miran Jazon ed al mio navigatore Mauro, alla sua prima esperienza. Un grazie di cuore ai partners coinvolti nella trasferta croata.” Poca fortuna per le due punte schierate in occasione del Bettega Tribute, attesa kermesse di chiusura del 2023 rallystico che si è tenuta a Jesolo, da Venerdì a Domenica scorsa. Nell'ambito dell'Adriatic Champions Race - R5 Trophy, evento che metteva in palio quattro pass d'accesso alla fase più prestigiosa del weekend, i due alfieri non hanno avuto lunga vita. A deporre le armi ancora prima del via è stato Alessandro Battaglin, obbligato a dare forfait per un contrattempo personale che ha tenuto ferma la sua Hyundai i20 R5, curata da PR2 Sport. A difendere i colori rimaneva quindi il solo Giampaolo Bizzotto che, alla guida della Skoda Fabia Rally2 di Motor Team, veniva purtroppo sconfitto già nella fase eliminatoria a gironi. “Lo scontro diretto è stato qualcosa di inusuale ma molto emozionante” – racconta Bizzotto – “e non avevo alcuna velleità di risultato, sapendo che per poter avere il passo dei miei avversari avrei dovuto investire di più sul fronte gomme. Mi sono quindi dedicato allo spettacolo. Grazie a Giandomenico Basso per avermi ospitato alla sua manifestazione, a Sandra, ai miei preziosi partners alleati, ad Xmotors Team, a La Superba, a Motor Team ed alla mia famiglia.”