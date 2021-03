Zaia al Vax Point di Godega: «Con questi ritmi vaccineremo tutti in 136 giorni»

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato stamattina a compiere una visita al centro vaccinale di Godega Sant'Urbano. Proprio oggi, infatti, l’Ulss 2 Marca Trevigiana sta effettuando la sperimentazione della chiamata dei nati nel 1936, con appuntamento di un’ora per ogni singolo mese di nascita.

Zaia si è intrattenuto con gli operatori sanitari, ai quali ha rivolto il ringraziamento e i complimenti per il lavoro svolto che ieri, nelle quattro sedi vaccinali dell’Ulss, ha permesso di erogare 5.079 vaccini. «Con questi ritmi, se i vaccini promessi arriveranno tutti nei tempi previsti– ha detto Zaia – si potrebbe puntare a vaccinare tutti coloro che lo vogliono in 136 giorni». Il Governatore si è poi intrattenuto con i cittadini che, via via, giungevano al punto vaccinale riscontrando, all’uscita di chi aveva ricevuto il vaccino, una soddisfazione generalizzata sul metodo sperimentale adottato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. Sul posto, per partecipare anche al controllo delle anamnesi degli anziani, il Direttore Generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi.