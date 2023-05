Elementari Saccardo e Marconi, al via progettazione per l'adeguamento sismico

Procede l’iter per la realizzazione dell’adeguamento sismico della palestra della scuola primaria "Saccardo" e della palestra della scuola elementare "Guglielmo Marconi”. Si tratta di due opere beneficiarie di contributi Pnrr per un complessivo di oltre 1 milione e 200 mila euro e che rientrano tra i progetti collaterali al tema dell’edilizia scolastica, prioritario per l’amministrazione comunale guidata da Adalberto Bordin.

I due progetti

Adeguamento o miglioramento sismico palestra scuola elementare "Saccardo"

Costo totale opera: 486mila euro

Finanziamento Pnrr: 319.950 euro

Cofinanziamento richiesto: 166.124 euro

La progettazione di fattibilità tecnico-economica/definitiva (in unico livello di progettazione) ed esecutiva dei lavori del valore di 104.821,78 è stata affidata all’Ing. Ugo Ganz della società di ingegneria G. & B. Progetti di Pieve di Soligo.

Adeguamento o miglioramento sismico palestra scuola primaria "Guglielmo Marconi":

Costo totale opera: 1.412.002,50 euro

Finanziamento Pnrr: 924.300,00 euro

Cofinanziamento richiesto: 487.702,50 euro

La progettazione e la direzione dei lavori del valore di oltre 215mila euro è stata affidata alla società di ingegneria Pascoli Ingegneria e Architettura srl di Treviso. In entrambi in casi seguirà la gara per l’affidamento dei lavori e l’aggiudicazione che dovrà avvenire entro il prossimo 15 settembre.

Il commento

Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «Dovere dell’amministrazione è essere lungimirante nel pensare e progettare per le nuove generazioni. Per questo la parola sicurezza è al primo posto della nostra agenda amministrativa, in particolare quando si parla di edilizia scolastica. In questi anni abbiamo investito milioni di euro in questo campo e ora che si sono aperte le opportunità collegate al Pnrr, tanti progetti presentati dal comune e finanziati riguardano proprio questo ambito. Rientrano in questo campo anche l’adeguamento sismico delle palestre delle primarie Saccardo e Marconi la cui progettazione è in partenza e che, a lavori compiuti, restituiranno agli studenti e agli atleti delle associazioni che utilizzano le palestre in questione, una struttura sicura, funzionale e idonea».