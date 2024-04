Addio Adriana Costantini, ex assessore e vicesindaco di Vittorio Veneto

Il mondo della politica piange in queste ore la scomparsa di Adriana Costantini, 77 anni, ex assessore e vicesindaco di Vittorio Veneto. Malata da tempo di un tumore rivelatosi incurabile, Costantini è mancata all'affetto dei suoi cari mercoledì 10 aprile.

Per 50 anni ha segnato la storia politica di Vittorio Veneto, dagli inizi negli Anni '70 con il Partito comunista italiano (Pci), passando a Sinistra Italiana e sostenendo, negli ultimi anni, anche il gruppo politico "Rinascita Civica - Partecipare Vittorio" di cui era cofondatrice. Entrata in consiglio comunale negli Anni '80, dal 1990 al 1995 è stata vicesindaco e assessore al sociale, molto apprezzata per il suo grande impegno. Sempre a lei si deve il primo "compromesso storico" in città tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana sotto il sindaco Botteon: con lei Vittorio Veneto è stata prima giunta comunale in Italia a mettere insieme i due partiti. Di professione insegnante, è rimasta fino alla pensione all'Istituto "Da Ponte", legatissima ai suoi alunni. Tra le sue tante battaglie politiche quella per i diritti delle donne e per l'ospedale di Costa: la sanità pubblica era una sua priorità. A piangerla oggi il marito Massimo Santonastaso, ex primario di medicina a Vittorio Veneto e ultimo presidente del quartiere di Ceneda, i figli Dario e Mary, la sorella Dima e il fratello Flavio. Venerdì 12 aprile, alle 15.30, nella chiesa di Santi Pietro e Paolo l'ultimo saluto alla cara Adriana. Nell'epigrafe apparsa in città in queste ore, la famiglia ha voluto ringraziare i dottori Michele Gottardi, Roberto Sciascia, Raffaella Garbellotto e Domenico Errante e il personale infermieristico della medicina di Vittorio Veneto.