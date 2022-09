Boom a Zero Branco: già 10mila visitatori alla Sagra del Peperone

“Il re peperone è tornato”. È con questo slogan che la Pro Loco di Zero Branco ha presentato l’edizione numero 55 della Sagra del Peperone di Zero Branco. L’edizione della ripartenza, tra specialità culinarie, musica e solidarietà, e che ha superato le attese: oltre 10 mila, infatti, sono stati i visitatori che dal 26 agosto ad oggi hanno raggiunto gli stand in via Taliercio, dimostrando grande apprezzamento per la ricca proposta enogastronomica e quella legata all’intrattenimento musicale e agli eventi.

Ospiti Zerotini, della Marca Trevigiana, ma anche provenienti da fuori provincia e regione (Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) hanno raggiunto il nostro territorio per quella che può senz’altro definirsi la manifestazione di punta del “fine estate” a Zero Branco. La kermesse, organizzata dalla Pro Loco di Zero Branco con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, vede impegnati oltre 200 volontari, di tutte le età.

“A loro e a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento va il più grande grazie da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta: mai come quest’anno i momenti di ritrovo e di festa sono attesi e vissuti. Zero Branco, con questa manifestazione, ha dimostrato di essere sulla strada giusta, nell’obiettivo di rilanciare continuamente questa manifestazione storica, per farla tornare al ruolo e al riconoscimento che merita” è il messaggio del Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto. Tra le novità di quest’anno vanno senz’altro segnalate la nuova “area green” pensata per i giovani e resa possibile grazie alla collaborazione con alcune attività produttive locali e la presenza di band ed orchestre di spicco, che hanno richiamato numerosi appassionati.

Non è mancata la collaborazione con le associazioni del territorio, da quelle sportive a quelle di volontariato, a rimarcare il forte ruolo sociale che la Sagra del Peperone, da sempre, ha per la comunità di Zero Branco. In questo senso si inserisce anche “La Festa nella Festa, Amici dell’Ucraina”, fissata per il prossimo 4 settembre ed organizzata quale ulteriore momento di vicinanza e inclusione con la comunità ucraina residente a Zero Branco.