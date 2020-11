Agenzie viaggio, allarme della Fiavet Veneto: «Rischiano di chiudere tutte»

«Siamo in mille e questa situazione ci sta uccidendo tutti». È il grido d'allarme di Giancarlo Reverenna, presidente Fiavet del Veneto e coordinatore nazionale del Turismo Attivo, la Federazione delle agenzie di viaggio che aderisce a Confcommercio e Confturismo, e che nella nostra regione rappresenta la maggior parte delle imprese del settore, mille appunto. Rischiano di saltarne 4 su 10.

«Gli annunci e gli ultimi provvedimenti del Governo, con i successivi ripensamenti, 'aggiustamenti', variazioni, hanno prodotto effetti peggiori di un lockdown - dichiara Reverenna - Rivelano l'incapacità di comprendere il ruolo e i meccanismi di lavoro di alcune categorie che, come la nostra, non producono beni materiali, ma hanno comunque un ruolo fondamentale nell'economia».

«Forse non è ancora chiaro che il nostro settore mette in rete tutta la filiera turistica, dagli alberghi ai trasporti, dai ristoranti ai musei, visto che cultura e turismo vanno a braccetto. Generiamo valore aggiunto e abbiamo un peso reale che dovrebbe esserci riconosciuto. Invece in questi nove mesi, a ristoro delle perdite subite abbiamo ricevuto poco o niente - spiega Reverenna - Proprio perché mettiamo in ncontatto tutti i soggetti del settore turistico, se salta un solo tassello del mosaico noi ci ritroviamo in ginocchio. Ed è quello che sta accadendo, con i corridoi dei voli chiusi, le forti limitazioni alla mobilità e alla frequentazione dei luoghi, i mercatini di Natale e le gite scolastiche cancellati, i teatri chiusi».