Colle Umberto piange Alberico Sonego, ex sindaco e giornalista

Alberico Sonego è mancato all'affetto dei suoi cari lunedì 31 ottobre, aveva 86 anni e nel Coneglianese era una figura molto conosciuta ed apprezzata per la sua grande cultura, gentilezza e umanità.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Sonego aveva perso il padre giovanissimo ed era stato mandato in collegio per terminare il liceo. Dopo aver perso anche lo zio che gli aveva fatto da padre adottivo, appena 20enne Sonego ha intrapreso la carriera di giornalista iniziando a scrivere, nel 1956, sulle pagine de "L'Azione", settimanale della diocesi di Vittorio Veneto dove ha continuato a lavorare fino alla pensione. In molti però lo ricordano oggi come sindaco e vicesindaco di Colle Umberto durante gli Anni '70. Un amministratore sempre pronto ad ascoltare le richieste e i bisogni dei suoi concittadini. In maniera del tutto volontaria aveva poi ricoperto il ruolo di procuratore del monastero cistercense delle suore di clausura a San Giacomo di Veglia.

A piangerlo oggi la moglie Luciana, i figli Giannantonio, Mariarita e Francesco, le nuore Nadia e Ida, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. L'ultimo saluto si terrà domani, giovedì 3 novembre alle ore 15, nella chiesa monumentale di Castello Roganzuolo, frazione dove l'ex sindaco viveva ormai da diversi anni. Dopo la funzione la salma di Alberico Sonego proseguirà per il cimitero di Castello Roganzuolo. A chi vorrà essere presente i familiari chiedono non fiori ma opere di bene.