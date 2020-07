All'ospedale di Conegliano lo striscione di ringraziamento della Pallavolo Susegana

E’ stato collocato nell’area esterna dell’ospedale di Conegliano lo striscione realizzato dagli atleti della Pallavolo Susegana per ringraziare tutti gli operatori dell’Ulss 2 impegnati nella difficile lotta contro il Covid-19. “La realizzazione dello striscione – ha sottolineato Luca Ros, presidente della Pallavolo Susegana - è un segno di profondo ringraziamento agli operatori sanitari da parte dei nostri ragazzi. Con questa iniziativa abbiamo voluto coinvolgere e sensibilizzare gli atleti con qualcosa di creativo durante il periodo del lockdown. Alla realizzazione dello striscione hanno collaborato oltre cinquanta atleti con disegni e messaggi. I vari lavori sono stati poi graficamente “composti” in un unico striscione, come un mosaico”.

“Agli atleti e dirigenti della Pallavolo Susegana – ha commentato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – va il nostro più sentito ringraziamento per questo importante gesto di vicinanza nei confronti dei nostri operatori, doppiamente importante perché arriva dai ragazzi. La loro sensibilizzazione su temi quali la malattia e la gratitudine è molto importante e con questo gesto la Pallavolo Susegana si conferma società attenta, anche fuori dal campo, ai temi educativi e del territorio”.