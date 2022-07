Malore nel sonno, ristoratrice perde la vita a 58 anni

Valdobbiadene in lutto per la scomparsa improvvisa di Anna Maria Dal Pos: la ristoratrice ha perso la vita nel sonno lunedì 25 luglio. Aveva 58 anni, inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorsi: per la donna non c'era più nulla da fare.

Titolare del ristorante "Stella Alpina" di Pianezze dal 2014, Anna Maria era conosciutissima nella zona di Valdobbiadene. Prima di gestire il ristorante-pizzeria di Pianezze aveva lavorato in negozi di frutta e verdura a Segusino e Cavaso del Tomba. Nel 2016 aveva dato vita all'area "Pianezze Avventura", parco divertimenti da oltre 16mila metri quadrati a oltre mille metri di altitudine. Con il suo sorriso e l'inesauribile voglia di fare, Anna Maria ha rianimato l'area di Pianezze e delle montagne dell'Alta Marca. A piangerla oggi i figli Ilaria, Matteo e Rachele, Adorno, la mamma Tarcisia, il fratello Angelo, i cognati, i nipoti, parenti ed amici tutti. Il funerale è stato fissato per mercoledì 27 luglio alle ore 16 nel Duomo di Valdobbiadene. Dopo la cerimonia la cara Anna Maria sarà sepolta nel cimitero di Quero.