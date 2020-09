Asfaltature per il passaggio del Giro d'Italia: una settimana di senso unico alternato

Inizieranno lunedì 28 settembre e si concluderanno in una settimana, in tempo per il passaggio del tanto atteso Giro d’Italia, i lavori di asfaltatura di Ats in via dei Colli e in via Cao de Villa a Farra di Soligo. Costo dell’intervento: 120 mila euro. Durante tutta la fase di rifacimento del manto stradale vi sarà l’istituzione del senso unico alternato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento costituisce la fase conclusiva del progetto complessivo da 1 milione e 400 mila euro che ha visto il potenziamento e la ristrutturazione della rete idropotabile esistente nei comuni di Pieve di Soligo e di Farra di Soligo attraverso la sostituzione di alcune linee esistenti di distribuzione realizzate in ghisa grigia, acciaio, cemento amianto e polietilene con nuove tubazioni in ghisa sferoidale e la sua connessione con la rete esistente. L’opera ha visto anche la messa a norma di tutti i pozzetti di alloggio dei contatori utenza previo lo spostamento degli stessi al limite delle proprietà private. Tali opere permettono di aumentare la disponibilità di acqua potabile per il Comune di Pieve di Soligo e Farra di Soligo, di diminuire le perdite esistenti e di conseguenza migliorare la disponibilità di acqua a favore anche dei comuni limitrofi. «I lavori in questo periodo si rendono particolarmente necessari per l’arrivo imminente del Giro d’Italia, una vetrina importante per il nostro territorio – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - Ci scusiamo fin da subito per gli eventuali disagi alla viabilità che potrebbero capitare in questo frangente».