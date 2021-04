AstraZeneca, il parere dell'Ema: «Nessuna restrizione per il vaccino»

Gli eventi rari di trombosi cerebrale "sono effetti collaterali molto rari" del vaccino di AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco Ema ribadisce però che i benefici del preparato anglo-svedese superano ampiamente i rischi. E aggiunge: «Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio».

Così i responsabili dell'Ema nella conferenza stampa sulla nuova valutazione della commissione di farmacovigilanza (Prac). «Non è stato mostrato un nesso con l'età tra gli eventi rari di trombosi e il vaccino di AstraZeneca» ha detto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. Una spiegazione plausibile per i rari eventi collaterali verificatisi dopo la somministrazione di AstraZeneca «è una risposta immunitaria al vaccino che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina, definita trombocitopenia indotta dall'eparina» ha spiegato ancora Cooke.

I sintomi: quando consultare il medico

L'Ema ha invitato le persone che hanno ricevuto il vaccino a cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi di combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse. Pertanto è necessario consultare immediatamente un medico urgente se si manifesta uno dei seguenti sintomi nelle settimane successive all'iniezione:

fiato corto

dolore al petto

gonfiore alle gambe

persistente dolore addominale (pancia)

sintomi neurologici, come mal di testa grave e persistente o visione offuscata

minuscole macchie di sangue sotto la pelle oltre il sito di iniezione

La possibilità di coaguli di sangue dopo l'iniezione di Vaxzevria è molto bassa, ma occorre un trattamento medico tempestivo per evitare complicazioni. Una spiegazione plausibile per la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse è una risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina spiega Ema. Il Comitato per la sicurezza (Prac) dell'Ema «ha richiesto nuovi studi a quelli in corso per fornire maggiori informazioni e intraprenderà tutte le ulteriori azioni necessarie». Non essendo stati riscontrati rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, non è stata raccomandata alcuna misura specifica anche a causa del modo diverso in cui sono utilizzati i vaccini nei vari Paesi Europei. Saranno le singole autorità statali a poter prendere decisioni in merito.