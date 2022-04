Nella notte chiuso il tratto di A4 tra Latisana e Nodo di Portogruaro

Autovie Venete informa che a partire dalle ore 22 di oggi giovedì 7 aprile fino alle ore 4 di domani venerdì 8 aprile verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. La decisione è stata presa per consentire ai tecnici della direzione lavori e alle maestranze di effettuare, in via del tutto precauzionale, ulteriori e più approfondite analisi del terreno e della sede stradale nel punto in cui è avvenuto nella notte scorsa l’avvallamento di circa 10 centimetri. L’obiettivo è quello di garantire la maggior sicurezza possibile per gli utenti che percorrono l’autostrada nel tratto di cantiere della terza corsia. Le analisi verranno effettuate nell’orario notturno quando i flussi di traffico risultano meno intensi.