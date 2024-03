Alessandro Izekor difenderà la maglia dei Leoni fino al 2028

Sta avendo un impatto notevole nel Benetton Rugby e continuerà a indossare la maglia biancoverde per altri quattro anni. La franchigia trevigiana è felice di comunicare il rinnovo contrattuale di Alessandro Izekor sino al 30 giugno 2028. Fisicità debordante a cui abbina una velocità poderosa, il terza linea in ogni gara sciorina un work rate in continua crescita.

Alessandro Izekor, giovane flanker fisico e tecnico, è nato a Brescia il 5 marzo 2000 da genitori nigeriani. 196 cm x 110 kg, terza linea e adattabile a seconda linea in caso di necessità, ha iniziato a giocare a rugby a 10 anni nelle giovanili del club della propria città natale. Fino a 16 anni alterna le sue presenze tra Brescia e Ospitaletto, poi nell’estate del 2019 il suo esordio in TOP 10 con la maglia del Calvisano con cui ha collezionato 46 presenze tra campionato nazionale e Challenge Cup, distinguendosi anche per un ottimo istinto da metaman, considerate le ben 19 marcature messe a segno. Izekor inoltre ha fatto parte della Nazionale Italiana U20 durante il Sei Nazioni 2020 e ha fatto parte della spedizione della Nazionale Emergenti nel 2021 e nel 2022. Nell’estate del 2022 ha pure indossato la maglia della Nazionale A in due occasioni, segnando una meta. L’ex Calvisano ha raccolto 3 caps con i Leoni durante la stagione 2021/2022 da permit player, in cui ha mostrato ampi lampi del suo talento rugbistico quando era inizialmente approdato in Ghirada per dare manforte alla rosa dei biancoverdi. Solido in difesa e agile nel gioco aperto, Izekor è uno dei flanker italiani in rampa di lancio. Dall’estate del 2022 fa parte della prima squadra dei Leoni con cui, ad oggi, ha totalizzato 27 presenze con cinque mete, di cui tre (tre in URC e due in Challenge Cup) nella prima metà dell’attuale stagione. Tratto distintivo di Izekor è la sua corsa ad ampie falcate in cui sprigiona tutta la potenza fisica di cui è in possesso. A ciò aggiunge una costanza rilevante in difesa nei placcaggi e una presenza notevole nelle piattaforme di gioco. Le prestazioni in crescendo hanno poi permesso ad Izekor di ricevere la chiamata dal ct dell’Italia Gonzalo Quesada nel gruppo azzurro al Sei Nazioni. Ha così raccolto i primi 2 caps con la Nazionale Maggiore nelle sfide contro Inghilterra e Irlanda. Izekor difenderà i colori biancoverdi fino al 2028.

«Sono molto entusiasta di aver firmato l’estensione di contratto con il Benetton Rugby. Per me è un privilegio poter rappresentare questa squadra per altre quattro stagioni, oltre che uno stimolo costante per migliorare. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia che mi sta dando, sarà un’opportunità di crescita all’interno di questo grande gruppo» commenta Izekor dopo la firma sul rinnovo.

Antonio Pavanello, direttore generale del Benetton Rugby, si è espresso così: «Il percorso di Alessandro in questi due anni trascorsi a Treviso è stato in costante crescita. Dopo una prima stagione servitagli per inserirsi a pieno nei meccanismi di squadra e conoscere una nuova competizione, nei recenti mesi ha dato ampiamente prova delle proprie qualità facendosi valere in maniera notevole anche in ambito internazionale. Izekor, oltre che un ottimo giocatore, è anche un ragazzo straordinario dal punto di vista umano e siamo contenti che abbia scelto di legarsi al nostro club per le prossime quattro stagioni sportive».