Covid, altri tredici morti nella Marca: stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 242 i nuovi positivi in provincia di Treviso secondo i dati del bollettino di martedì 24 novembre. Scendono a 12.952 i casi attualmente positivi nella Marca (ieri erano 13.010). Continua a crescere, invece, il numero dei decessi: altre 13 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore portando il totale delle vittime a 522 nella sola provincia di Treviso. L'età delle persone che hanno perso la vita va dai 70 ai 99 anni.

Continuano a diminuire rispetto ai giorni scorsi anche se resta sempre molto elevata la pressione sugli ospedali (soprattutto in area non critica). Restano 36 i ricoverati in terapia intensiva: 21 al Ca' Foncello di Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 3 a Montebelluna e 4 a Conegliano. In area non critica rimane molto elevata la pressione ospedaliera: 108 pazienti a Montebelluna, 120 a Vittorio Veneto, 75 al Ca' Foncello di Treviso, 32 al San Camillo di Treviso, 29 a Motta di Livenza, 27 a Oderzo e 16 a Conegliano. A questi vanno sommati i 17 pazienti nell'ospedale di comunità di Treviso e gli altri 14 ricoverati in quello di Vittorio Veneto.