Nasce il progetto "Borgo vivo", nuova identità per Cison di Valmarino

Nasce “Borgo Vivo”, il progetto che promette di infondere nuova vita al territorio di Cison di Valmarino e di posizionarlo al centro di una rinascita economica e sociale senza precedenti. Nello specifico, l’obiettivo è quello di favorire la presenza degli artigiani lungo tutto l’arco dell’anno, così come di potenziare i servizi rivolti agli abitanti e ai visitatori, aumentando l’attrattività del territorio anche nei confronti dell’imprenditoria e di futuri potenziali residenti.

Presentata oggi, presso la Sala del Consiglio comunale, la nuova identità visiva di Cison di Valmarino. Il simbolo scelto per rappresentare “Borgo Vivo” è un cuore, un'immagine semplice e universale che incarna la vitalità della comuniTà. il simbolo scelto per rappresentare Cison di Valmarino è un cuore: si tratta di una scelta per trasmettere quell’immagine semplice e universale che incarna la vitalità dell’intera comunità. Un cuore che racconta la storia di un piccolo mondo nato dal lavoro manuale e dalla passione degli artigiani. Nell’immagine sono rappresentate tutte le sette frazioni che compongono il borgo: Tovena, San Boldo, Soller, Gai, Mura, Rolle e Cison di Valmarino, e simboleggia la capacità di ognuna di unirsi alle altre come in un unico cuore che batte all’unisono. Il progetto "Borgo Vivo" è il risultato di una sinergica collaborazione con l'agenzia di comunicazione trevigiana Heads Group e rappresenta il primo passo di un piano strategico articolato, volto a ridefinire l'identità corale del borgo in modo integrato e distintivo. Un progetto che comprenderà, nei prossimi mesi, anche un rinnovato storytelling del territorio e dei suoi itinerari, e la sua promozione attraverso la creazione di un nuovo sito web nonché l’ottimizzazione dei canali social. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del piano strategico finanziato nel contesto del Pnrr - Next Generation Eu. Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Investimento 2, un insieme di azioni e interventi finalizzati a promuovere la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio di storia, cultura e tradizioni artigiane dei piccoli borghi italiani.

Il commento

L’identità visiva scelta per il borgo costituisce un passo avanti significativo nella costruzione di una identità comune forte e di un senso di appartenenza condiviso: «È questo un aspetto fondamentale ai fini della crescita e dello sviluppo di tutti i luoghi compresi nel comune, ognuno con le proprie risorse e peculiarità - conclude il sindaco Cristina Da Soller -. La ricchezza di Cison diventa così, oggi, un elemento di aggregazione e di coesione di stimolo al rilancio economico e sociale del borgo nel suo complesso, aggregando e armonizzando gli interessi delle singole realtà».