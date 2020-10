In cerca di funghi viene colpito dalla fucilata di un cacciatore

In cerca di funghi nelle campagne tra Mansuè e Gorgo al Monticano, è finito all'ospedale con ben due pallini conficcati nel ginocchio, colpito dalla fucilata di un cacciatore. La disavventura è capitata a un pensionato della zona, finito a cercare funghi in una zona di caccia alla lepre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il fungaiolo stava costeggiando un fossato vicino a un'alta siepe alberata quando si è dovuto accasciare a terra, colpito dai pallini di un fucile da caccia. I colpi arrivavano da dietro la siepe e il cercatore di funghi non è riuscito a vedere il cacciatore che, molto probabilmente, non si è nemmeno accorto di aver colpito una persona. Il cercatore di funghi ha iniziato a urlare per dire di essere stato colpito ma il cacciatore si è dileguato. A quel punto al pensionato non è rimasto altro da fare se non tornare a casa, salire in macchina e guidare fino all'ospedale di Oderzo dove i due pallini calibro 3 (tipici della caccia alla lepre) gli sono stati estratti con un breve intervento chirurgico. Il cercatore di funghi ha deciso di non sporgere denuncia per quanto accaduto.