L’imprenditore Mario Cadamuro si racconta nel libro “Sior Mario”

Sabato scorso, nel giardino del Municipio di Breda di Piave, è stato presentato il libro “Sior Mario Cadamuro: una famiglia, un’azienda, una passione” scritto da Alfonso Beninatto. L’evento è rientrato nella rassegna “Il Veneto legge - maratona di lettura” curata dalla Biblioteca di Breda di Piave e promossa dalla stessa Amministrazione Comunale. Numerosi i presenti che hanno assistito con interesse all’ intervista che la giornalista Katy Mandurino ha rivolto al Sig. Mario Cadamuro e all’autore del libro il Maestro Alfonso Beninatto.

Il Sig. Mario Cadamuro pur avendo l’attività a Breda di Piave è cittadino da sempre di Carbonera dove è nato e cresciuto. Il libro, per molte parti autobiografico, fornisce però uno spaccato straordinario del tessuto imprenditoriale trevigiano fatto di persone che si “sono fatte da sole” ed hanno condizionato le sorti dell’economia fornendo lavoro e formando nuove professionalità. Scorrendo le pagine del libro emergono anche i valori della famiglia, fondamentali per la piena realizzazione di un imprenditore come pure l’importanza delle relazioni, il sacrificio e l’impegno nell’affacciarsi al mondo del lavoro, ed affrontare le sfide con coraggio e determinazione.

Tra il pubblico presente, oltre ai Sindaci di Breda di Piave e Carbonera, molti amici di lunga data di Mario e della sua famiglia. Il libro, edizioni Piazza, è acquistabile anche presso le Officine Cadamuro di Pero Breda di Piave, poichè il ricavato verrà destinato al restauro degli affreschi della Chiesa di San Giuseppe e San Colombano di Pero; dipinti preziosi dell’artista Antonio Beni.