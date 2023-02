Caffè Commercio, rinasce uno dei bar più antichi di Motta di Livenza

Nei prossimi mesi verrà finalmente riaperto lo storico bar Caffè Commercio, in centro storico a Motta di Livenza. È andato a buon fine, infatti, il bando pubblico per la selezione del nuovo gestore che per i prossimi 12 anni avrà in carico il famoso locale ritrovo dei mottensi già dal 1800. Martina Dall’Acqua è la giovane imprenditrice che avrà il compito di rilanciare il futuro del bar. I lavori andranno avanti per tutta la primavera con l’obiettivo di inaugurare il nuovo locale già in estate.

«Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto - spiega il sindaco Alessandro Righi -. L'obiettivo è sempre stato quello di far tornare all’antico splendore un luogo simbolo della nostra Città valorizzandolo e riconsegnandolo alla Comunità. Il progetto presentato è di altissimo profilo e molto ambizioso. Sarà sicuramente la svolta tanto attesa per il nostro centro storico, una contaminazione positiva per tutto il commercio Mottense. Un percorso lungo e difficile ma che ha portato a un grande risultato per la nostra città. Nelle prossime settimane si concluderanno le pratiche amministrative di affidamento dei locali così da permettere l’avvio dei lavori di completa ristrutturazione del bar che verrà anche unito all’ ex archivio ricomponendo idealmente l’unitarietà dell’antico Bar Commercio con doppio affaccio. Abbiamo deciso di mettere a disposizione i locali un tempo sottratti al vecchio Bar Commercio - conferma Righi -. Una scelta fondamentale per guardare con lungimiranza a ciò che potrà dare questo locale alla politica di valorizzazione territoriale che stiamo portando avanti. Una scelta che parte da lontano grazie alla completa digitalizzazione dell’archivio edilizio comunale in fase di ultimazione, siamo uno dei pochi ad esserci riusciti».

«La nostra avventura a Motta di Livenza è iniziata verso la fine del 2020 con la riapertura della pasticceria Al Duomo in via Contarina, attività che ci sta riservando molte soddisfazioni soprattutto da parte della nostra clientela - spiega Martina Dall’Acqua - già da ben due anni siamo presenti a Motta e visti i buoni risultati abbiamo voluto partecipare al bando Comunale per ampliare la nostra attività per proporre alla clientela anche delle alternative al dolce integrando il salato dal semplice aperitivo a sfiziosi pranzi e cene o semplicemente per festeggiare un evento. Siamo molto felici di questa opportunità e ringraziamo l’amministrazione per aver creduto in noi. Il nostro intento - conclude la giovane imprenditrice - è quello di far rivivere questo locale creando un ambiente sereno, confortevole e favorevole alle necessità e richieste che molto tempo sovvengono dalla nostra clientela».