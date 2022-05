Casa Marani si tinge di rosa per il passaggio del Giro d’Italia

Giovedì 26 maggio la 18^ tappa del Giro d’Italia lambirà anche Casa Marani e in occasione del passaggio dei ciclisti proprio di fronte alla sede dell’IPAB a Villorba, gli ospiti si stanno preparando con tante attività dedicate. Dalla ricostruzione della storia della competizione allo studio del percorso di 146 km da Borgo Valsugana a Treviso, fino ai manifesti colorati per salutare i ciclisti, il team degli educatori di Casa Marani ha elaborato un vero proprio programma di laboratori in rosa per accogliere al meglio il passaggio del Giro dal giardino della struttura. Un’opportunità per ricordare le vittorie d’altri tempi e conoscere la geografia dei luoghi toccati dalla gara ciclistica, allenando la memoria e la logica, ma anche un’occasione di festa per celebrare con affetto i campioni di oggi che regalerà tanti sorrisi ed emozioni.